Jurij je lutko prevaral z lutko

Preden sta se Jurij in Margot poročila, sta hodila osem mesecev, spoznala pa sta se v nočnem klubu.

Jurij ne obžaluje, da je prevaral ženo.

Kazahstanski igralec in bodbilderse ima za športnika, umetnika, blogerja, perverzneža, seks manijaka in transvestita, pred kratkim pa se je poročil s svojo ljubljeno lutko Margot. A še preden sta lahko zares uživala v zakonski sreči, je ta »zbolela«.Jurij je svojo razkošno svatbo delil na instagramu, kjer je zapisal, da je njegova poroka z lutko manifest, kajti moški danes niso več dovolj cenjeni, vse ženske pa poskušajo biti kot lutke, zato je to doba lutk. Poleg tega meni, da mu drugi moški zavidajo, zato se je odločil, da ima Margot samo zase. Preden sta se poročila, sta hodila osem mesecev, spoznala sta se v nočnem klubu, skupaj hodita na večerje, potovanja, zabave, Jurij objavlja tudi fotografije iz postelje. Vse je bilo popolno, dokler ni Margot morala na popravilo, in Jurij ni zdržal v samoti, zato jo je prevaral z drugo lutko in izkušnje ne obžaluje. Pravi, da mora svojo ljubezen deliti in da Margot ni prav nič ljubosumna, saj je njena naloga, da ga uboga in počne vse, kar si želi on. Za Jurija je to najlepše v odnosu.