Poljub jo lahko ubije, strogih pravil si ni izmislila sama, ampak zdravnik

Si predstavljate življenje brez poljubov? Večina najbrž težko, za Caroline Cray Quinn pa je to veliko boljša alternativa od tega, kar se ji lahko zgodi, že če se ustnice nekoga drugega dotaknejo njenih. Zaradi izredno redke bolezni, ki prizadene enega človeka na 150.000, lahko namreč umre. Gre za sindrom aktivacije mastocitov, zaradi katerega krvne celice neprimerno in predvsem pretirano reagirajo na nekatera živila, vonje in druge sprožilce alergijskih reakcij iz okolja. Quinnova ima še posebej hudo obliko bolezni, saj ji alergijsko reakcijo, zaradi katere se začne dušiti in lahko umre, sproži tako rekoč vse, uživa lahko denimo zgolj oves, tudi kosmiče, in posebej zanjo pripravljen hranljivi prašek.

Strogih pravil si ni izmislila sama, ampak zdravnik.

Njene alergije so poleg tega tako hude, da jih sproži že najmanjši stik s čimer koli, kar ni oves ali omenjeni prašek, zato bi se lahko zadušila, če bi se njenih ustnic dotaknil nekdo, ki je pred tem kar koli pil ali jedel. Ker pa si 25-letnica kljub temu želi ljubezni, dotikov in poljubov, vsakemu potencialnemu partnerju že na prvem zmenku pove, kakšne so njene težave, ter mu predstavi pravila, ki jih mora upoštevati, če jo želi poljubiti. »Preden se kdor koli s svojimi dotakne mojih ustnic, ne sme jesti tri ure, 24 ur pred poljubom ne sme uživati nobenega od živil, na katera sem najbolj alergična, to so arašidi, oreščki, sezam, gorčica, morska hrana in kivi, v vsakem primeru pa si morajo pred poljubom umiti zobe,« pravi Američanka, ki si strogih pravil ni izmislila sama, ampak jih je dobila od zdravnika, ko ga je po postavljeni diagnozi vprašala, ali lahko poljubi fanta, ki bi ji bil všeč.