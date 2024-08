Policist žensko mrzlično poljubljal po prsih in vratu, namesto da bi ji napisal kazen

Policist iz Severne Makedonije je obtožen zlorabe uradnega položaja, saj je žensko, ki jo je zaradi prekrška ustavil na ulici, začel poljubljati po prsih in vratu, namesto da bi ji napisal kazen. Identificirali so ga na podlagi vzorcev DNK, saj je po napadu oškodovanka vložila kazensko ovadbo.

Kot so sporočili, je policist osumljen, da je 31. julija okoli 22.30 napadel žensko, ki jo je pred tem ustavil pred znanim hotelom v Skopju.

Po poročanju medijev je ženska storila prometni prekršek, policist jo je ustavil in pri pregledu dokumentov ugotovil, da ženska vozi avto brez vozniškega dovoljenja.

Namesto da bi jo izključil iz prometa in ji napisal kazen, je, ker so bila vrata na voznikovi strani odprta, porinil glavo v avto, žensko prijel za glavo, nato pa jo začel mrzlično poljubljati po glavi, vratu in oprsju.

Nato se je umaknil in ji rekel: »Zdaj pa te bom izpustil. Moral sem te čutiti, videti.« Po poročilu je za tem zaloputnil vrata avtomobila in ji rekel, da lahko gre.

Zloraba položaja

Ženska je začela voziti, vendar je takoj zavila na policijsko postajo, da bi prijavila primer. Z njene kože so vzeli vzorce DNK, na podlagi opisa in vzetih vzorcev pa ugotovili, kdo je ponoreli policist.

Zoper policista, ki je obtožen zlorabe položaja, je pristojni tožilec izdal odredbo o izvedbi preiskave. Zahteval je tudi pripor, saj meni, da obstaja nevarnost pobega in vplivanja na priče.

Je pa pristojni sodnik za policista odredil hišni pripor in pričakuje se njegovo zaslišanje, poroča Telegraf.rs.