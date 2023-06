O nenavadni izkušnji z Obale je konec prejšnjega meseca v skupini Morjeplovci pisal možakar Sandi s severne Primorske, ki je bil (so)potnik na slovenskem čolnu, ki je v nedeljo plul proti Italiji. Pri Ankaranu jih je zaustavil slovenski policijski čoln, možje postave so preverili dokumente potnikov. Voznik je izkazal svoj izpit za upravljavca čolna, ki je pri nas še vedno zastarelo papirnato potrdilo, kakršna so v preteklosti tudi ponarejali: »Nato so policisti rekli, da sumijo, da ima ponarejen izpit, zato sem mu jaz pokazal svojega, in, glej, tudi moj naj bi bil ponarejen,« je začetek zaplet...