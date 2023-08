Polet za 180.000 evrov in več

Če po svetu potujete z letalom v potniškem razredu ali z nizkocenovniki, ste si zagotovo že kdaj zaželeli, da bi vam visoko nad oblaki ponudili vsaj kanček udobja. Tega seveda ne pogrešajo potniki na luksuznih letalskih poletih, ki ponujajo potovanja po zraku za 180.000 evrov in več. Zračna križarjenja, kakor ponudniki romantično imenujejo vrtoglavo drage polete, prevažajo omejeno majhno število potnikov v zasebnih letalih, njihova popularnost pa narašča.

Na luksuznih poletih se pije le najdražji šampanjec. FOTO: Tcst World Travel

Na letalu jih razvajajo na vse mogoče načine: s sedeži, prevlečenimi z izbranim italijanskim usnjem, odejami iz mongolskega kašmirja, ko si zaželijo šampanjca, pa v kozarcih zašumi prestižni in pregrešno dragi dom perignon. Letala, ki jih opisujejo tudi kot petzvezdnične hotele s krili, gostom med poletom omogočajo nenehno brezžično povezavo s svetovnim spletom, za njihove izbirčne želodčke pa skrbijo vrhunski kuharski mojstri. Nekatera podjetja, ki se ukvarjajo z luksuznimi poleti, potnikom celo omogočajo, da v sodelovanju z njimi ustvarijo interjer po svojih željah in zamislih.

Pravijo jim tudi petzvezdični hoteli s krili.

Bogataši si lahko privoščijo tudi najbolj eksotične izkušnje, denimo 15-dnevno turo po destilarnah viskija, med katero obiščejo Japonsko, ZDA, Škotsko in Irsko, za 220.000 evrov na potnika jo denimo ponuja podjetje Pelorus. Gneče na letalu se ljubiteljem viskija ni bati, saj je na krovu lahko le šest potnikov. Podjetje Four Seasons pa bo peščico petičnežev za 180.000 evrov popeljalo iz Seattla v Kjoto, nato v Hoi An, na Maldive, v Serengeti, Marakeš, Budimpešto, Firence in Paris. Na krovu bo 48 ljudi, podjetje pa zagotavlja, da bo med poletom vsak od njih lahko brez strahu stegnil noge, saj bo imel pred seboj dva metra prostora.