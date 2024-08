Poglejte največjo bitko s hrano na svetu (FOTO)

Tradicionalni festival obmetavanja s paradižniki je v mesto Buñol na vzhodu Španije na zadnjo avgustovsko sredo znova pritegnil množice obiskovalcev, ki so se zabavale z več kot 150 tonami prezrele povrtnine, ki so jih v mesto pripeljali s sedmimi tovornjaki. Že 77. festivala La Tomatina se je udeležilo približno 22.000 ljudi, med katerimi je bilo veliko turistov. Po navedbah organizatorjev so se udeleženci festivala v bližini Valencie kot po navadi obmetavali s paradižniki, ki niso bili primerni za uživanje.

Mestne oblasti so leta 2013 omejile število udeležencev na 22.000.

Nekateri so se za bitko dobro pripravili in si oči pred paradižnikovim sokom zaščitili s plavalnimi očali. Na festival, ki se ga tradicionalno udeležuje velik del od 10.000 prebivalcev mesta, vsako leto pridejo tudi ljudje iz drugih španskih mest in tujine. Španska radiotelevizijska hiša RTVE je poročala o navdušenih Japoncih, Rusih, Britancih in Američanih, nekateri drugi mediji pa so poročali tudi o metalcih paradižnikov iz Avstralije in Kitajske. Festival je slaven, saj je v Guinnessovo knjigo rekordov vpisan kot največja bitka s hrano na svetu.

V zadnjih desetletjih je festival s skoraj 80-letno zgodovino postal tako priljubljen, zlasti med tujci, da so število udeležencev, ki je včasih preseglo število 50.000, oblasti morale omejiti. Leta 2013 so mejo postavili pri 22.000 obiskovalcih, ki morajo za vstopnico plačati najmanj 15 evrov, če ne prihajajo iz Buñola.

La Tomatino so letos pripravili že sedeminsedemdesetič. FOTO: Jose Jordan/AFP

Nastal je po prepiru, ki je izbruhnil leta 1945, ko so mladi, ki so poskušali pobliže videti ulično povorko, prevrnili enega od udeležencev. V vsesplošnem neredu so se začeli obmetavati s paradižniki z bližnje stojnice, dokler policija ni vzpostavila reda. Naslednje leto so mladi poustvarili prepir, pri čemer so nekateri prinesli kar svoje paradižnike. Dogodek je bil v 50. letih 20. stoletja pod fašistično diktaturo generala Francisca Franca za kratek čas prepovedan, vendar se je leta 1959 z določenimi pravili vrnil.