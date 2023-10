Poglejte, kaj se je zgodilo že na prvem ovinku ... (VIDEO)

Ko profesionalci brez truda izvajajo nevarne akrobacije, ki na videz nasprotujejo zakonom fizike, amaterji mislijo, da lahko posnemajo njihove podvige. To je kajpak napaka, saj se hitro naučijo, da nekateri podvigi zahtevajo ekipo vrhunskih strokovnjakov.

Že na prvem ovinku se ni izšlo dobro

To so izvedeli tudi nesrečneži iz posnetka, ki je postal uspešnica na družbenih omrežjih. Poskušali so posneti prizor, v katerem iz avta kuka oseba z orožjem, medtem ko se vozilo poskuša odpeljati.

Poglejte, kaj se je zgodilo že na prvem ovinku ...