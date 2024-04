Podjetni Tyson služi s posebno sladkarijo, iz konkurenčnega podjetja prišle ostre besede

Kaj pa, če bi med službeno malico namesto v sendvič raje ugriznili v užitno uho? Če se vam zdi ideja dobra, vas bo navdušila sladkarija, ki jo je proizvedlo podjetje Tyson 2.0.

Podjetje, ki ima v Amsterdamu lokal za prodajo izdelkov iz konoplje, t. i. cofeeshop, je konopljina ušesa z okusom jagod, lubenice in punča začelo proizvajati kot spominek na boksarski dvoboj težke kategorije leta 1997. Tedaj je branilec naslova prvaka WBA v težki kategoriji Mike Tyson med dvobojem v ringu odgriznil del ušesa izzivalcu Evandru Holyfieldu. Užitna ušesa so na prodaj prek spleta, v ZDA tudi v navadnih trgovinah.

Težava užitnih ušes je prav tisti, ki je navdihnil njihov nastanek, hkrati pa je tudi lastnik podjetja Tyson 2.0. Mike Tyson je namreč negativen lik, saj je bil leta 1992 obsojen zaradi posilstva, obtožen pa je bil tudi nasilja v družini. »Tega obsojenega posiljevalca in pretepača žena častijo kot vzornika. Morali bi uporabiti veliko boljše vzornike,« je komentiral Stu Zakim, predstavnik konkurenčnega podjetja za proizvodnjo iz konoplje The Travel Agency.

Dvoboj v mestu Paradise pri Las Vegasu je postal znan kot The Bite Fight (dvoboj z ugrizom), po njem pa je atletska komisija zvezne države Nevada Tysonu odvzela boksarsko licenco in ga kaznovala s tremi milijoni dolarjev globe. Tyson se je od profesionalnega boksa poslovil leta 2005. Marca 2023 je odprl lokal v Amsterdamu, marihuani pa se je, kot je dejal, posvetil, ker je strasten uporabnik in si je želel imeti svoj cofeeshop že od mladih nog. Užitno uho je posnetek Holyfieldovega, na vrhu odgriznjenega ušesa.