Po enem stavku ženina nevesta zahtevala ločitev. Poročena sta bila le tri minute

Par se je razšel le tri minute po tem, ko sta bila razglašena za moža in ženo, potem ko je ženin zmerjal nevesto, ko sta zapuščala poročni obred.

Po koncu sodnega postopka se je par obrnil, da bi zapustil sodišče, a se je nevesta spotaknila. Po poročanju naj bi ženin nevesto zato označil za neumno. Novopečena nevesta se je zelo razjezila in prosila sodnika, naj njun zakon takoj razveže.

Sodnik se je strinjal in odobril razveljavitev le tri minute po njuni poroki. Par, ki živi v Kuvajtu, nikoli ni zapustil sodišča kot mož in žena. To naj bi bil najkrajši zakon v zgodovini države.

Zgodba se je zelo razširila po internetu in mnogi verjamejo, da je nevesta ravnala prav. Ena oseba je na X zapisala: »Poroka brez spoštovanja je propadla že od začetka«, druga oseba pa je dodala: »Če se je tako obnašal na začetku, je bolje, da ga je zapustila,« poroča Mirror.

