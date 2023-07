Pes padel čez 60 metrov visok slap

Kdor je gledal film Maska ali pa je imel kdaj priložnost od blizu srečati se s pasmo jack russell terier, ve, da gre za izjemno živahne, radovedne in navihane psičke, ki jih nič ne ustavi. Zaradi sicer nadvse prikupnega značaja se tu in tam znajdejo tudi v težavah. Prav to se je zgodilo pripadniku te pasme z imenom Louis, ko se je z lastnikom sprehajal po čudoviti škotski naravi v bližini enega najvišjih britanskih slapov. Gre za slap Grey Mare's Tail v okrožju Dumfries and Galloway.

Psička so rešili v posebni vreči za reševanje živali.

Zvedavega Louisa je v poletni vročini kajpak pritegnila voda, zanimanje zanjo pa je bilo zanj skoraj usodno. Padel je po 60 metrov visokem slapu in treščil v vodo ob njegovem vznožju. Prestrašeni lastnik je nemudoma poklical policijo, ta pa gorske reševalce. Kar 15 prostovoljcev iz gorskega reševalnega društva Gora Moffat se je odzvalo klicu na pomoč. Psička, ki je nesrečen lajal in cvilil v rečnem bazenu pod slapom, so rešili s pomočjo med seboj zvezanih vrvi. Na konec vrvi so pritrdili posebno vrečo, namenjeno prenašanju živali. Eden od prostovoljcev se je spustil v dolino in pomagal Louisu zlesti v vrečo, nato pa so ga dvignili na varno.

Bil je presrečen

Po besedah reševalcev je bil presrečen, da je bil znova tam, kamor sodi, še posebno pa se je razveselil srečanja z lastnikom. Ta je bil posebno pohvaljen zaradi svojega razsodnega odziva na psičkov padec. V takšnih primerih je namreč klic mož v modrem najboljša rešitev, opozarjajo policisti. Najslabše, kar bi lahko storil lastnik, je, da bi se v reševanje podal sam, saj bi lahko na tak način še sebi nakopal kako poškodbo, če ne bi imel sreče, kot jo je imel njegov Louis, pa bi se vse skupaj lahko tudi tragično končalo. Pes in njegov lastnik, ki ni iz tistih krajev, sta se po reševalni akciji oglasila pri lokalnem veterinarju, da je živalco podrobneje pregledal. Tja so ju napotili reševalci.