V tujini se igrajo igro, ki je povzročila pravo norišnico, prek nje se išče novega partnerja

Biti samski je morda udobno, vendar pa večina moških in žensk še vedno teži k temu, da bi našli svojo drugo polovico. V Španiji so se za vse tiste, ki iščejo partnerja, domislili nenavadnega načina srečevanja, ki je povzročil pravo zmedo. Samski naj bi se zbirali med 19. in 20. uro v trgovinah Mercadona, kot znak, da iščejo partnerja, pa naj bi si v voziček naložili narobe obrnjen ananas.

Pobuda je bila odlično sprejeta v Bilbau na severu Španije, kjer so parčkanja željni zavzeli trgovine. Bilo jih je veliko in povzročali so tako zmešnjavo, da so morali trgovci, ki poudarjajo, da na gre za marketinško strategijo, poklicati policijo. Podivjani samci so se hitro razkropili in ob prihodu policistov v trgovini ni bilo več nikogar. Mimogrede: nekateri so se vrnili tudi dan pozneje – a na oddelku s sadjem ni bilo niti enega ananasa več.

V trgovini so poklicali policijo, a jim ni bilo treba posredovati. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Vest o iskanju partnerjev po trgovinah se je razširila po tiktoku. Posamezniki z ananasi naj bi, če bi jim bil kdo všeč, trčili z vozičkom v svojo simpatijo, ki je morala imeti prav tako narobe obrnjen ananas v vozičku. Če so bile v njem še čokolada ali sladkarije, je bil to znak, da želi oseba dolgotrajno razmerje, zelenjava ali solata pa naj bi pričala o tem, da želi posameznik zgolj nekaj mimobežnega.

Tudi v Lidlu

Igro, ki je povzročila pravo norišnico, so se odločili poustvariti tudi v nam znani trgovski mreži Lidl, le da z drugo vrsto sadja. Trgovine so svoje kupce povabile, naj z lubenico v vozičku nakažejo drugim, da iščejo partnerja. Določili so tudi uro ljubezni, in sicer med 18. in 19. uro.

Čokolada v vozičku pomeni, da si samski želi resne zveze.

Koliko sadov je obrodilo parčkanje po trgovinah, ni znano. Za zdaj nič ne kaže, da bi takšno iskanje partnerja dobili tudi v Sloveniji, če pa menite, da bi se obneslo, poskusite. Preostane vam le še, da razdelate pomembno vprašanje: ali za znak samskosti izbrati ananase ali lubenice, morda nemara kaj tretjega, na primer banane.