Opice terorizirajo vaščane

Prebivalci indijske vasi Lavool, ki leži približno 500 kilometrov vzhodno od Bombaja, živijo v strahu. Tamkajšnje opice, s katerimi so doslej živeli v relativnem sožitju, so namreč povsem ponorele in začele pobijati pse. Začelo naj bi se, ko je trop brezdomnih štirinožcev napadel enega od opičjih mladičev.

Nekaj časa so ga zasledovali po lavoolskih ulicah in ga na koncu raztrgali, opice pa so se očitno odločile, da ga maščujejo. Kot so lokalnim medijem povedali domačini, zdaj opice s streh, zidov in krošenj dreves oprezajo za psi, nato pa se prikradejo do njih, jih zgrabijo in odnesejo nekam visoko, od koder kosmatince spustijo v globino.

Na ta način so opice menda pokončale že 250 psov, in to v le nekaj dneh, ko jih je začelo zmanjkovati, njihov maščevalni nagon pa še ni bil potešen, so se opice spravile na otroke. Prestrašene mame zdaj svoje malčke spremljajo v šolo in domov, zunaj se ne igra skorajda nihče več. Domačini so na pomoč poklicali zaposlene v upravi za gozdove, kjer rešujejo tudi težave z divjimi živalmi, a jim ni uspelo ujeti niti ene opice. Podviga so se nato lotili vaščani sami, a niso bili nič bolj uspešni, se jih je pa nekaj med početjem poškodovalo in so pristali v bolnišnici.

Če se zgodba o maščevalnih opicah morda zdi vsaj nenavadna, če ne že povsem za lase privlečena, pa nad njo niso presenečeni strokovnjaki, ki proučujejo življenje in vedenje primatov. »Med proučevanjem primatov, ki živijo v ujetništvu, denimo skupin v živalskih vrtovih, se je pokazalo, da so sposobni maščevanja.

250 psov so pokončale v le nekaj dnevih.

Ko je bil član skupine na kakršen koli način napaden, se je povečalo agresivno vedenje drugih v skupini, kar se je običajno končalo z napadom. Ne nujno z neposrednim na napadalca, opice so raje izbrale koga tretjega. Zakaj, še ne vemo,« je dejala asistentka na univerzi v ameriškem Buffalu Stephanie Poindexter.