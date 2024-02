Odprl se je velnes, kjer se odrasli lahko vedejo kot dojenčki. Ljudje so razburjeni

Prebivalce Atkinsona v ameriški zvezni državi New Hampshire je razburila novica, da se bo v njihovem mestu odprl velnes za razvajanje pleničarjev. Gre za odrasle ljudi, ki se pustijo previjati in se vedejo enako kot dojenčki. Velnes za stare 21 in več let, ki ne želijo zlesti iz plenic, je odprla zdravnica dr. Colleen Murphy, ki jim želi ponuditi varen prostor in doživetja, povezana z njihovo nenavadno strastjo. Tako imajo denimo na urniku čas za igranje, pravljice, popoldanski počitek, crkljanje, previjanje, barvanje, recitiranje in petje. Vstopnina znaša skoraj sto evrov na uro, za 24-urno bivanje pa je treba odšteti 1400 evrov.

Pleničarji naj ne bi bili spolni iztirjenci.

Nekateri v Atkinsonu se bojijo, da bo ustanova pripeljala v mesto množico čudakov s sprevrženimi nagnjenji, toda dr. Murphyjeva odgovarja, da pleničarji oziroma odrasli ljubitelji dojenčkov in plenic niso spolni iztirjenci, temveč osebe, ki na tak način predelujejo travme.

»Velikokrat je to travma iz otroštva, ko so bili še v plenicah ali pa so jih ravno prenehali uporabljati. Želijo si občutiti varnost, ki so jo imeli pred tem,« pojasnjuje zdravnica. Med pleničarje uvrščajo ljudi z različnimi razlogi za vračanje v zgodnje otroštvo, dr. Murphyjeva pa se bo osredotočala na tiste, za katere je to fizična in psihična nujnost, in ne le zabava.

S plenicami naj bi prebolevali travme. FOTO: Daria Vorontsova/Getty Images

Meščane, še posebno tiste, ki imajo otroke, pa vseeno skrbi. »Ugotovili smo, da se ta posel oglašuje posameznikom, katerih spolni fetiš vključuje otročje vedenje,« je za Boston.com povedala Kayla Gallagher, mati treh otrok. »Podjetje je na svoji spletni strani oglaševalo naše mestno igrišče svojim potencialnim strankam. Tako bo v njihov spolni fetiš vključen mestni park, kjer se igrajo naši otroci,« zmajuje z glavo.

Podjetna zdravnica pa tudi v tem primeru umirja žogico, saj bo, kot pravi, pri poslovanju upoštevala vse varnostne ukrepe. Pravi tudi, da se mamam ni treba bati nespodobno oblečenih strank nenavadne ustanove, saj bodo zunaj velnesa videti kot popolnoma običajni odrasli.