Neznani leteči predmet v Mehiki buri duhove. So nas res obiskali nezemljani? (VIDEO)

Neznani leteči predmeti (NLP-ji) že desetletja burijo domišljijo ljudi. Do danes so o njihovem opažanju poročali z različnih koncev sveta. Pogosto so se ti opaženi predmeti premikali na načine, ki se zdijo neobičajni za znana zračna plovila – hitri zavoji in nenadne spremembe hitrosti. Nekateri verjamejo, da so prišli iz vesolja ter da jih upravljajo nezemeljska živa bitja oziroma vesoljci. Po poročanju spletne strani dailymail.com.uk so en NLP pred dnevi opazili nad mehiškim mestom Zitácuaro, ujet pa je bil tudi v objektiv kamere.

Kot lahko vidimo na posnetkih, ki jih je objavila tudi omenjena britanska spletna stran, se je omenjeni NLP premikal zelo počasi. Bil je blizu tal, pa tudi zelo visoko nad njimi.

Različna mnenja

Mnenja o tem, ali so naš planet v teh dneh obiskali nezemljani, se, kot je to pri takšnih opažanjih v navadi, krešejo. Nekateri verjamejo, da so nas v Mehiki res obiskali vesoljci, drugi pa so prepričani nasprotno.

»Mogoče je šlo za preizkus balona na vroč zrak, saj so ti baloni zelo pogosti v osrednji Mehiki in jih je na daleč mogoče zamenjati z drugimi predmeti,« po poročanju dailymail.com.uk pravi eden izmed uporabnikov omrežja X.

Neznani leteči predmeti ostajajo predmet ugibanj. Še naprej ogromno ljudi ne verjame, da nas s temi letečimi objekti obiščejo vesoljci, a vsako novo opažanje kot tudi nenehne znanstvene in vladne preiskave prispevajo k postopnemu razkrivanju resnice.