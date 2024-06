Najgrši pes je zaslužil 50.000 dolarjev (FOTO)

Čudno zraščeni zobje, pomečkani gobčki, krive noge – zaradi bolezni, nesreč ali genetike na videz neobičajni psi so se v petek zbrali na tekmovanju za najgršega na svetu. Tekmovanje, ki poteka že več kot 20 let, je namenjeno spodbujanju ljubezni do psov, še posebno posvojenih, kot pravijo organizatorji, pa časti svojevrstno lepoto in nezlomljivega duha štirinožcev, ki pristanejo v kategoriji nelepih. »Opozarjajo nas, da resnične lepote ne določajo lepotni standardi, temveč ljubezen, veselje in trdoživost, ki jih prinašajo v naše življenje,« poudarjajo. Nedavno tekmovanje je potekalo v kraju Petaluma v ameriški zvezni državi Kalifornija.

Na tretjem mestu je pristala psička Daisy Mae. FOTO: Justin Sullivan/Afp

Mops je osvojil srca obiskovalcev. FOTO: Josh Edelson/ Afp

Na kratko smo že pisali, da je naziv najgršega na svetu letos pripadel osemletnemu pekinžanu Wild Thangu lastnice Ann Lewis iz Oregona, ki sta se tekmovanja udeležila že petič. Psiček se je v življenju soočal s številnimi izzivi. Med drugim je prebolel kugo, zato zdaj pomaga ozaveščati lastnike o pomembnosti cepljenja hišnih ljubljenčkov proti tej smrtonosni bolezni. Zaradi virusa mu niso zrasli zobje, posledica tega pa je, da jezik ves čas moli iz gobčka. Drugo mesto in zmago v glasovanju obiskovalcev je prejel 14-letni mops z imenom Rome, ki je priklenjen na invalidski voziček, tretje mesto pa je pripadlo 14-letni psički Daisy Mae. Trije prvouvrščeni so lastnikom prislužili lepe nagrade, lastnica zmagovalca Lewisova je prejela kar 50.000 dolarjev (približno 47.000 evrov). Poleg tega bo Wild Thang krasil pločevinke s pasjo hrano.