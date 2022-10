»Najbolj umazani človek na svetu« umrl nekaj mesecev po prvem kopanju: kadil je živalske iztrebke in verjel, da ga bo čistoča ubila

Amou Haji (94), ki so ga mnogi imenovali »najbolj umazani človek na svetu«, je umrl v nedeljo, 23. oktobra, v vasi Dejgah v južni provinci Fars, poroča iranska tiskovna agencija IRNA.

Lokalni mediji poročajo, da se Haji, ki je bil vedno prekrit s prahom in pepelom in je živel v blatni jami, že več kot 60 let ni okopal ne z vodo ne z milom. Pred nekaj meseci pa so ga vaščani vendarle prepričali, naj se prvič okopa. Številni so prepričani, da je bil prav to razlog za smrt, saj je telo z leti razvilo pregrado, ki jo je kopanje poškodovalo.

»Najbolj umazani človek z najčistejšo dušo«

Domačini in sosedje pojasnjujejo, da je imel v mladosti »določene čustvene težave« in da ga je do takšnega načina življenja pripeljalo zlomljeno srce. Radi so rekli, da je bil »najbolj umazani človek z najčistejšo dušo«.

Opisovali so ga kot svetopisemski lik, ki se je rodil v napačnem času. Videti je bilo, da ljubi samoto in naravo, čeprav to ni pomenilo, da ni maral ljudi. Prebivalci Dejgaha so mu pogosto prinašali hrano in ga prihajali obiskovat, kar mu je privabilo nasmeh na obraz. Kljub vsemu pa se je zdelo, da najbolj uživa, ko je sam in bližje naravi kot kdorkoli drug na svetu.

Zaradi njegovega videza so ljudje pogosto mislili, da je slaba oseba, vendar je bil v resnici zelo prijazen in je vedno delil, kar je imel. »Večina ljudi je narobe razumela njegovo fobijo pred vodo,« so povedali njegovi someščani. Črnina na njegovi koži, ki jo je večina ljudi videla kot umazanijo, je bila večinoma pepel. Amou je namreč pogostokrat dal glavo v ogenj, da bi si zažgal lase, ker ni zaupal ljudem, da bi ga postrigli.

Lokalni novinarji so leta in leta iz njega poskušali izvleči nekaj informacij o njegovi preteklosti in o tem, kaj ga je pravzaprav pripeljalo do takšnega načina življenja, a prave resnice nikoli niso odkrili.

Pri njegovem načinu življenju je bilo še posebej zanimivo to, da se je prehranjeval izključno z mrtvimi živalmi, saj ni hotel pobijati nedolžnih bitij, pil je vodo iz ribnika. Prav tako naj bi kadil pipo, napolnjeno z živalskimi iztrebki, in verjel, da bo zaradi čistoče zbolel. Kljub vsemu so zdravniki ugotovili, da je bilo njegovo zdravje vsa ta leta brezhibno.