Svet se sprašuje, ali bo jutri res konec sveta: dogodki iz filmov kažejo na to

Vprašanje, kdaj bo konec sveta, že dolgo buri domišljijo človeštva. Ljudje so se že velikokrat v preteklosti spraševali, kdaj se bo zgodil sodni dan, ko nas bo izbrisalo z Zemlje. Velikokrat so tudi že napovedali dneve, ko naj bi se to zgodilo, a napovedi so se nato izkazale za napačne. Na TikToku se ljudje v teh dnevih sprašujejo, ali se bo sodni dan zgodil jutri, 23. septembra.

Uporabnik TikToka z uporabniškim imenom barebonespodcast v svojem videu pravi, da elite načrtujejo neke vrste katastrofalen dogodek 23. septembra. Verjame, da letošnjega. Na to naj bi namigovali dogodki iz filmov in TV serije, ki so se zgodili ravno na ta dan.

Izpostavi številne znane filme

Omenjeni uporabnik TikToka v svojem videu našteva katastrofalne dogodke iz filmov in ene TV serije. Kot pravi, v nanizanki Veliki pokovci (The Big Bang Theory), ki je bila pri nas zelo priljubljena, asteroid pade 23. septembra. Omeni, da se enako zgodi tudi v filmu Iščem ljubezen pred koncem sveta (Seeking a Friend for the End of the World), v katerem prav tako na ta dan pade asteroid.

Nato omeni film Pandemic, v katerem se izbruh zgodi na isti dan v letu, film Dežela jutrišnjega dne: svet onkraj (Tomorrowland), kjer se katastrofa zgodi 23. septembra, ter film Vedeti (Knowing), kjer se sončni izbruh zgodi 22. septembra in traja do 23. septembra. To so sicer samo nekateri primeri, ki jih omeni.

Ljudje se že dolgo sprašujejo, kdaj bo konec človeštva. FOTO: Ig0rzh Getty Images/istockphoto

Veliko se je govorilo o 24. septembru

Pred enim letom se je veliko govorilo o 24. septembru kot od dnevu, ko naj bi se zgodilo nekaj slabega, o čemer smo že pisali. Po družabnih omrežjih so vzniknile teorije, kaj se nam bo na ta dan zgodilo. Nekateri so napovedovali sončevo nevihto, zaradi katere bi se zgodil močan elektromagnetni udar.

Nekateri so omenjali tudi tretjo svetovno vojno ter zombi apokalipso. K sreči se nič kritičnega takrat ni zgodilo. Se bo danes kaj posebnega? Če se bo, bomo o tem seveda poročali. Spremljajte nas.