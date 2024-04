Na plaži izbruhnil pretep, nedrčki kar popadali dol (VIDEO)

Na spletu je zakrožil posnetek žensk v kopalkah, ki so se tako ognjevito pretepale, da so jim odpadli zgornji deli, za kar se niso zmenile. Nadaljevale so kar zgoraj brez. Do incidenta je prišlo med zabavo The Orange Crush, študentski zabavi na otoku Tybee v zvezni državi Georgii.

Zabava, ki slovi po kaosu, je na tej lokaciji vsako leto že skoraj 30 let, odkar so odprli univerzo Savannah State. Letos ni bilo nič drugače, kar dokazujejo videoposnetki na družbenih medijih, ki prikazujejo primitivno vedenje. Na enem posnetku je bilo videti kupe smeti, ki jih je sproti odnašal ocean.

Drugi posnetek prikazuje več žensk v bikiniju, ki se pretepajo na sprehajališču ob plaži. Udarci in praske so padali tako silovito, da so jim odleteli zgornji deli oblačil.

Golota jih ni zmotila

V dveh minutah in pol kaotičnega posnetka je več žensk doživelo, da so jim zgornji del na silo spustili ali zamaknili. Nekatere so se za trenutek nehale prepirati, da so si popravile oblačila, medtem ko je ena, oblečena v zelene kopalke, vztrajala s pretepom kljub goloti.

V enem od prizorov je moč videti žensko s svetlo oranžnimi lasmi, ki je drugo vlekla za lase in jo tepla, dokler niso posredovali drugi. Slišati je bilo tako moške kot ženske, ki so navijali in kričali.

Organizatorji so poskušali zabavo zagovarjati, saj naj bi bil pretep le majhen del dogajanja, poroča Mail Online. Eden je izjavil: »Na splošno se vsi dokaj dobro razumemo.«

Obiskovalec Bailo Diallo je dejal: »Samo zabavati se želimo. Tu in tam je nekaj takšnih ljudi, vendar nismo vsi enaki.«