Na Luni bi utegnili igrati priljubljeno športno igro, pokazali so že drese (FOTO)

Če gre verjeti znanstvenikom, se nam morda nogomet na Luni obeta že čez 12 let: po njihovih napovedih bomo leta 2035 tam že imeli kolonije in infrastrukturo, ki bo omogočila eno najbolj priljubljenih športnih iger na svetu. Lunarni nogomet ne bo povsem enak temu na Zemlji. Vsak tekmovalec bo moral namreč nositi svojo bombo s kisikom, ki bo pritrjena na vesoljsko oblačilo z integriranim hladilnim in grelnim sistemom.

Drugačno igrišče

Nogometno igrišče bo moralo biti osemkrat manjše od običajnega. Obdano bo moralo biti z mrežo, ki bo preprečevala, da bi žoga odletela daleč proč. Žoga bo morala biti dvakrat večja od zemeljske. Ne črno-bela, čisto črna bo morala biti, da bo bolj vidna na sivi Lunini površini.

Zraka ne bo vsebovala, saj bi zaradi razlike med zunanjim in notranjim pritiskom nemudoma izpustila ali celo eksplodirala. Namesto tega bo v njeni sredici gobi podoben material. Lunarni nogomet bo igralo le pet igralcev v vsakem moštvu, namesto dveh polčasov pa bo imel štiri desetminutne četrtine z 20-minutnimi odmori, ki bodo igralcem omogočili, da si spočijejo.

Dresi za doma in v gosteh

Novi dresi za lunarni nogomet so plod sodelovanja med znanstveniki in otroki z natečaja, ki ga je organiziral londonski Inštitut za inženiring in tehnologijo IET. Zmagovalne drese za lunarni tim sta ustvarili 13-letna Erim Ali in sedemletna Ishaani Nair skupaj z vesoljsko inženirko Sophie Harker.

Nogometno igrišče na Luni bo osemkrat manjše od zemeljskega.

Ustvarili so drese za igro doma in na tujem igrišču. Erimini sivi domači dresi so geometrične oblike po vzoru molekul in pot spreminjajo v vodo, Ishaanijini za igro v gosteh pa so porisani z motivi vesolja. »Inženiring ima ogromen potencial za uresničevanje stvari, o katerih za zdaj samo sanjamo, kot je igranje nogometa na Luni. Upam, da bo naslednja generacija z domiselnimi, iznajdljivimi otroki, kot sta Erim in Ishaani, uresničila naše zamisli,« se nadeja inženirka Harkerjeva.