Musk začel deliti milijone volivcem, a storiti morajo eno stvar

Elon Musk, južnoafriško-kanadsko-ameriški milijarder in zagovornik republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa, je uresničil obljubo in prvima registriranima volivcema, ki sta podpisala njegovo peticijo o pravici do svobode govora in nošenja orožja, izročil čeka za milijon dolarjev (923.650 evrov).

Ustanovitelj družb Tesla in SpaceX ter lastnik družbenega omrežja X je konec tedna med turnejo po zveznih državah, ki bi lahko odločale o izidu predsedniških volitev, namreč napovedal, da bo do volilnega dne 5. novembra vsak dan enemu naključno izbranemu volivcu, ki bo podpisal njegovo peticijo, podaril milijon.

Ponudba je sprožila vprašanja o zakonitosti takšne poteze. Medtem ko volilni štab demokratske kandidatke Kamale Harris Muskovega »tekmovanja« še ni komentiral, pa je demokratski guverner Pensilvanije Josh Shapiro v oddaji Meet the Press na televizijskem kanalu NBC dejal, da bi jo morali proučiti organi pregona.

Ali ga čaka kazenski pregon?

Po besedah Danielle Lang, profesorice pravne fakultete v Georgetownu in strokovnjakinje za volilno zakonodajo, bi bilo lahko tovrstno tekmovanje predmet civilnega ali kazenskega pregona ministrstva za pravosodje.

»Nezakonito je dajanje denarja pod pogojem, da se prejemniki registrirajo kot volivci,« je dejala. »Ker pogoji omenjenega 'tekmovanja' zahtevajo, da je prejemnik registriran volivec v eni od sedmih zveznih držav – ali da se registrira, če se še ni –, ponudba krši zvezno zakonodajo,« je dejala prof. Langova.

Profesor politologije na pravni fakulteti Univerze v Kaliforniji v Los Angelesu Rick Hasen je izrazil podobno mnenje. Na svojem blogu o volilnem pravu je navedel zakon, ki prepoveduje »plačevanje ali ponujanje plačila oziroma sprejem plačila za registracijo za volitve«, in dodal, da kazen vključuje globo v višini 10.000 dolarjev (9236 evrov) ali do pet let zapora.

A vsi se ne strinjajo s tem. Nekdanji predsednik zvezne volilne komisije Brad Smith je za New York Times dejal, da je Muskovo početje nekje v sivi coni. A ker Musk ljudem ne plačuje za neposredno registracijo, temveč za podpisovanje peticije, Smith meni, da ne gre za nezakonito početje. Elon Musk svojo potezo brani z besedami, da želi le prepričati ljudi, naj se premaknejo in glasujejo.