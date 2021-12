Razkrite študijske skrivnosti Elona Muska

Bil je marljiv in nadarjen študent, se ga spominjajo profesorji, eden od njih mu je tako zaupal tudi delo svojega asistenta. Elon Musk pa je bil pri ocenjevanju mlajših kolegov nadvse strog in dosleden, dokazuje izpit enega od študentov z univerze v Pensilvaniji, ki se je pred dnevi znašel na dražbi in iztržil dobrih sedem tisočakov.

Že med študijem podjeten

Musk se je rodil v Južni Afriki; odraščal je v Pretorii, za študij pa si je najprej izbral Kanado, materino domovino. Po dveh letih šolanja v Ontariu je presedlal na univerzo v Pensilvaniji, kjer je 1997. diplomiral iz ekonomije in fizike, v višjih letnikih pa je delal tudi kot pomočnik profesorja na ekonomski smeri: pri tem je ocenil več testov, tudi izpit Briana Thomasa, ki je šele nedavno ugotovil, da ima v eni od škatel v garaži dragoceni dokument, predvsem pa opombe in ne nazadnje tudi podpis zdaj najbogatejšega zemljana. Predvsem se mu zdi zanimivo, da mu je Musk kritično črtal besedo »sranje«, ki jo je sicer uporabil ekspresivno, in mu zanjo odštel dve točki, medtem ko se milijarder dandanes sam nadvse sočno izraža prek družabnih omrežij. Kakor koli že, izpit na temo podjetništva je kljub temu uspešno opravil, a priznava, da se Muska iz študentskih časov ne spominja.

Brian Thomas je kljub Muskovim pripombam opravil izpit. FOTO: Twitter

Mu je pa test nedavno prinesel malo premoženje, anonimni zbiratelj podpisov slavnih in vplivnih je namreč za dokument pri dražbeni hiši Boston RR Auction odštel dobrih sedem tisočakov; kot pojasnjujejo strokovnjaki, sta Muskova rokopis in avtogram redka in zato zelo zaželena. Ustanovitelj velikanov SpaceX in Tesla se sicer pogosto spominja časov na univerzi. Med študijem se je preživljal sam, zelo zgodaj pa je pokazal poslovno žilico. S sostanovalcem sta redno organizirala divje zabave, udeležencem pa zaračunavala vstopnino, tako da sta noč vsakokrat sklenila z dobičkom. In trezna, poudarja Musk, kar je bil ključ do uspeha! Po diplomi je hotel nadaljevati študij na Stanfordu v Kaliforniji, a je kmalu opustil šolanje in se posvetil karieri. Danes ima pod palcem 240 milijard evrov.