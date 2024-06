»Moža sem zalotila v postelji z mamo. V šoku sem, očitno je želel starejši model ...»

»Z možem sem poročena šest let. Spoznala sva se, ko sem se bližal koncu univerze in mislil sem, da imava močno zvezo. Zadnje čase sva vedno več pogovarjala o tem, kako bi si morala ustvariti družino. Potem pa se je nenadoma spremenil, sredi noči je prišel iz spalnice in nekomu pošiljal sporočila,« je začela svojo izpoved 26-letna gospa na spletnem forumu Reddit.

Sprva je mislila, da njenega moža (34) služba 'žre', da je vse preveč stresno ... »Še bolj sem se trudila, kuhala sem jedi, ki jih ima rad, skrbela sem, da je bilo doma vse tako, kot mu ustreza ... Najino spolno življenje je bilo 'v zatonu', ni bilo več tako, kot je bilo,« nadaljuje 26. letnica svojo zgodbo.

Pred nekaj tedni je predčasno prišla iz službe. Oslabela je, okužila se je z virusom, zato se je odločila, da je bolje, da preostanek dneva preleži. Odpravila se je v spalnico, in ko je odprla vrata, ni mogla verjeti, kaj vidi.

Vzela si je nekaj dni časa

»Videla sem moža v postelji s svojo 57-letno mamo. Imela sem občutek, da mi je iztrgalo srce. Sprva me nista opazila, od šoka se nisem mogel premakniti ali govoriti. Ko sta me zagledala, se je na njunih obrazih videla krivda. Mama mi je skušala razložiti, kako se je to 'pač zgodilo', kako mi ni hotela nič žalega ... Mož je le molčal. Sploh se ni potrudil, da bi si kaj izmislil,« pravi gospa in nadaljuje:

»Zgrožena sem, šokirana in globoko razočarana. Bila sta osebi, ki sem jima najbolj zaupala. Kako naj to sploh razumem? Ženska, ki me je rodila, in moški, s katerim sem poročena, skupaj v postelji ... Videti je, da si je želel starejši model,« je zapisala na Redditu.

Vzela si je nekaj dni časa, da se umiri in odšla do prijateljice. Po nekaj dneh se je odločila pogovoriti z možem, ki je za celotno situacijo krivil njo. »Obtožil me je, da sem neplodna. Povedal je tudi, da ima pravico spati s komer koli in ko hoče,« jo je skorajšnji bivši mož šokiral s svojimi izjavami.

Vložila je ločitvene papirje, zdaj samo še čaka in upa, da ji bo nekoč uspelo vse to preboleti ..., poroča 24sata.hr