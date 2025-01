Morski mesec dobil papirnate prijatelje

Akvarij v japonskem mestu Šimonoseki je za svojo družabno ribo pripravil prijetno presenečenje. Da bi pomagali morskemu mesecu (Mola mola) pri osamljenosti ob nedavnem začasnem zaprtju, so namreč predenj postavili vrsto papirnatih ljudi, ki ga izza stekla »opazujejo« med plavanjem.

Na fotografiji, ki jo je objavil akvarij Kaikjokan z jugozahoda države, je videti slike človeških glav in uniform, nameščenih na steklo akvarija, kar ustvarja vtis, kot da ribo opazuje skupina ljudi.

Radovedni morski mesec je hitro oživel ob novi »družbi«.

Ukrep je bil po oceni akvarija še zadnja možnost, da rešijo zdravstvene težave ribe iz družine loparjev. Zaposleni so, kot so ta mesec zapisali na družbenem omrežju X, namreč sumili, da trpi zaradi osamljenosti. Kreativna poteza je po njihovih ocenah že obrodila sadove, saj je že naslednji dan riba spet mahala s plavutmi in se počutila opazno bolje. »Zdi se, da je spet zdrava,« so sporočili iz akvarija.

Morski mesec

Akvarij so decembra zaradi prenove začasno zaprli, morski mesec pa je takrat nehal jesti meduze in se začel drgniti ob akvarij. Nekateri so sprva sumili, da trpi zaradi parazitov ali prebavnih težav, omenili pa so tudi možnost, da je riba osamljena, ker ni več obiskovalcev. Ena od uslužbenk je povedala, da se riba, ki je prišla v akvarij pred enim letom, zdi zelo radovedna in da rada plava do obiskovalcev, ko se ti približajo akvariju.

Morski mesec v akvariju Kaikjokanu je dolg 80 centimetrov in tehta 30 kilogramov. Morski meseci, ki živijo v vseh oceanih sveta, na Japonskem sicer veljajo za kulinarično delikateso. V ujetništvu lahko živijo do deset let, vendar so zaradi zahtevne nege precejšnja redkost v akvarijih, še piše BBC.

Akvarij Kaikjokan ni prvi akvarij na Japonskem, ki uporablja kreativne zamisli za boljše počutje rib. Med karanteno v času pandemije covida-19 leta 2020 je tokijski akvarij Sumida uporabil podobno strategijo, da je ohranil aktivnih svojih 300 pegastih vrtnih jegulj: uporabnike pametnih telefonov je pozval, naj prek aplikacije facetime spremljajo jegulje in jih tako prepričajo, da pridejo iz skrivališč v akvariju.