Mlada mamica umrla po lepotni operaciji v Turčiji! Osebje sploh ni bilo usposobljeno ...

26-letna Demi Agoglia je po operaciji brazilske zadnjice (BBL) v Turčiji doživela tragično usodo, saj je zaradi pomanjkljive pooperativne oskrbe umrla. Družina jo je opozarjala, da operacije ne potrebuje, a se je zanjo kljub temu odločila.

Demi je 4. januarja letos skupaj s partnerjem Bradlejem Jonesom odpotovala v Istanbul, čeprav se je spopadala z duševnimi težavami in jemala zdravila za ADHD in bipolarno motnjo. Le štiri dni kasneje je umrla v tamkajšnji bolnišnici. Po poročanju sodišča v Boltonu je bila Demi nezadovoljna s svojim videzom, čeprav jo je njena mati prepričevala, da je »lepo dekle« in da operacije ne potrebuje. Demi je kljub temu že mesece prej rezervirala poseg prek podjetja Comfort Zone Surgery, ki ga je promovirala znana osebnost.

Skrb vzbujajoča dejanja osebja

Po operaciji naj bi bila Demi vidno pretresena, tresoča in »zelo mrzla«, je povedal njen partner. Kljub pritožbam zaradi stiskanja v prsih osebje ni pravilno preverilo njenega zdravstvenega stanja, kot sta srčni utrip in pulz. Naslednji dan je nesrečnica omedlela v vili, kjer je bivala, in bila nato prepeljana nazaj v bolnišnico, kjer je kmalu zatem umrla. Kot se je kasneje izkazalo na sodišču, osebje podjetja, ki je operiralo Demi, ni bilo ustrezno usposobljeno.

Plastični kirurg dr. Omar Tillo je med pričanjem označil dejanja osebja za »naravnost bizarna«, saj so poskušali Demi oživiti s koščki kumar. »Pomanjkanje ustrezne oskrbe in odziva, predvsem neprepoznavanje pooperativnih zapletov, je verjetno ključno prispevalo k njeni tragični smrti,« je dejal.

Promovirajo znani, klinike slabo opremljene

Patologinja dr. Usha Chandran je v obdukciji zapisala, da je bil vzrok smrti »nepojasnjen«, saj ni našla dokazov o mikroskopski maščobni emboliji. Med zaslišanjem je izrazila zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila kozmetičnih posegov, ki jih promovirajo znane osebnosti, a jih izvajajo slabo opremljene klinike.

Osebje ni imelo primernega znanja. Simbolična fotografija. FOTO: Yakobchukolena Getty Images/istockphoto

Preiskovalec John Pollard je dejal: »Večina zaslišanj je žalostna, vendar je to še posebej žalostno, ker gre za smrt mlade ženske z resnimi duševnimi težavami, ki je, kljub temu da je bila lepa in je k operaciji ni spodbujal partner, vztrajala pri posegu.«

Pollard je poudaril, da je Demi verjetno odšla v Turčijo zaradi hitrejšega in cenejšega postopka kot v Veliki Britaniji, vendar je bila pooperativna oskrba »pomanjkljiva do neobstoječa«.

Pod vsemi standardi

Zaključil je, da je Demi umrla zaradi »tveganega ravnanja«, ki ga je poslabšala slaba pooperativna oskrba, in dodal: »Ni bilo ustreznega informiranega soglasja, predoperativne oskrbe in nasvetov niti ustrezne pooperativne oskrbe. Celotna oskrba je bila pod standardi, kar je ključno prispevalo k njeni smrti.«

Pollard je družini obljubil, da bo na zdravstvenega ministra Wesa Streetinga naslovil pismo in zahteval ukrepanje za preprečevanje izvajanja takšnih »barbarskih medicinskih praks«.