Medicinski tehnik storil nepredstavljivo: Najemnina me je ubijala (VIDEO)

Arslan Shono, medicinski tehnik iz New Jerseyja, je naredil popoln življenjski preobrat. Tako se je naveličal plačevati 1800 dolarjev na mesec za stanovanje, zato je svoj avto spremenil v svoj dom. Za New York Post je razkril, da že devet mesecev živi v avtu: »Mesečna najemnina 1.800 dolarjev me je ubijala, v samo devetih mesecih pa sem prihranil 16.200 dolarjev.«

Udoben za bivanje

»V mojem Chevroletu nič ne manjka, imam kuhinjo, posteljo, stranišče, na streho sem namestil sončne kolektorje. Celotna preobrazba je trajala le tri tedne. Uživam, imam dovolj svobode in zasebnosti, avto je zelo udoben za bivanje,« je razložil Shono.