Leta prejemal socialno pomoč, doma pa imel prestižnega Lamborghinija, motor, rolexe ... (VIDEO)

Brezposelni lastnik prestižnega vozila Lamborghini Huracan in Harley-Davidson V-Rod iz Avstralije se je znašel v velikih težavah, ko je na njegova vrata potrkala policija. 39-letnik je bil od leta 2019 brezposeln, prejemal je nadomestilo in ni imel prijavljenih drugih dohodkov.

Ker ni mogel dokazati, od kod je dobil denar za takšne nakupe, je policija Novega Južnega Walesa zasegla obe vozili in še nekaj rolexovih ur v skupni vrednosti 303.000 evrov.

Poleg tega policisti oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu v Novem Južnem Walesu, ki so bili odgovorni za preiskavo, trdijo, da bi bil moški morda povezan z organiziranim kriminalom, navaja Roadandtrack.

In ko so agenti vdrli v njegovo hišo ni skrival presenečenja in je izjavil: »To je pomota, vse vam lahko razložim«.