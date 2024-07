Kupil kos šotora, vreden več 10.000 evrov

George Washington, prvi ameriški predsednik, še vedno velja za eno najbolj ikoničnih osebnosti ne le na oni strani Atlantika, ampak na svetu. Reči, ki so mu nekoč pripadale, so izredno cenjene in iskane med zbiratelji in zgodovinarji.

In ko je Richard Moore pred časom na spletni strani lokalne starinarnice in trgovine z rabljenimi rečmi opazil kos blaga, za katerega so na strani zapisali, da gre za kos enega od šotorov, ki ga je med eno od bitk uporabljal prav Washington, se je odločil, da ga mora imeti.

George Washington velja za eno najbolj ikoničnih zgodovinskih osebnosti. FOTO: Wikimedia Commons

»Sprva sem bil skeptičen, da gre za avtentični artefakt, a sem se kljub temu udeležil dražbe ter za tkanino ponudil okrog 1500 evrov, kar je bilo največ, in postala je moja. Ženi si najprej nisem upal povedati, koliko sem zapravil za nekaj, kar je morda povezano z našim prvim predsednikom, prej sem se hotel prepričati, da je reč prava, kar so mi potrdili v muzeju ameriške revolucije v Filadelfiji. To pomeni, da je kos blaga, ki sem ga kupil za 1500 evrov, vreden na deset tisoče evrov,« je za CNN povedal navdušeni ljubiteljski zgodovinar, ki je edina fizična oseba v ZDA, ki ima v lasti kos katerega od šotorov, ki jih je kadar koli uporabljal George Washington, vsi drugi so namreč v lasti različnih muzejev.

Ker je na njegovem kosu blaga rdeča obroba, so strokovnjaki ugotovili, da je bil nekoč del šotora, v katerem je Washington obedoval, poleg njega pa je na bojiščih uporabljal poseben šotor za spanje in drugega, v katerem si je uredil pisarno.