Ko gre razmerje po zlu: na poročni dan je spoznal svojo ljubico

Poročni fotograf, ki ni želel biti imenovan, se je znašel v nič kaj zavidljivem položaju, iz katerega sam ni našel izhoda, zato se je po pomoč obrnil na spletne uporabnike. Kot je zapisal na enega od forumov, ga je najela ženska, da bi ovekovečil enega najlepših dni v njenem življenju, ker pa sam ne bi zmogel dela opraviti dovolj dobro, je na spletu poiskal pomoč. Na poroki se mu je tako pridružila kolegica in vse je bilo lepo in prav, pred nekaj dnevi pa je fotografu pisala nevesta ter zahtevala vračilo denarja. Razlog? Fotografova sodelavka se je na poroki nekoliko preveč zbližala z njenim možem, s katerim sta se zapletla v razmerje. Prevarana žena je bila prepričana, da je za to delno kriv prav fotograf, ki je drugo žensko pripeljal v njuno življenje, prav tako je menila, da je do vračila denarja upravičena, ker se bo poročnih fotografij znebila.

Za to, da je mož spoznal ljubico, njegova žena krivi fotografa. FOTO: Peopleimages/Getty Images

»Delo je bilo opravljeno in vsi so bili zadovoljni. Vanj sem vložil veliko časa, po celodnevni poroki je bilo treba fotografije še obdelati, plačati sem moral tudi sodelavko, zato menim, da zahteva po vračilu ni utemeljena. Po drugi strani pa se mi zdi, da je to enako, kot če bi se denimo ukvarjal s sprehajanjem psov, njenega psa bi varno pripeljal domov, nato pa bi se vrnil in ga ustrelil. Z gospo seveda sočustvujem, kar je storil njen mož, je grozljivo, a menim, da to ni moja krivda,« je med drugim na forumu zapisal fotograf in dodal, da ne ve, kaj naj ženski sploh odgovori, zato je želel najprej preveriti, kaj o njeni zahtevi menijo drugi. Dodal je, da ženska o moževi aferi ni lagala, saj je o tem povprašal fotografinjo, ta je vse priznala. Velika večina spletnih uporabnikov se je strinjala, da fotograf v nobenem primeru ni dolžan vrniti denarja, saj je bilo, kot je dejal, delo opravljeno in je ne glede na to, kaj je sledilo, upravičen do plačila.

Med komentarji pa so se našli tudi nekoliko bolj šaljivi. »Ponudi ji popust pri naslednji poroki,« je svetoval eden, drugi pa, da bi mu morala biti ženska hvaležna, da je na poroko pripeljal sodelavko, saj je tako hitro ugotovila, kakšen je v resnici njen mož.