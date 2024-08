Kilogram 15 let starega mesa stane 3000 evrov

Medtem ko pomeni meso, ki ga po nesreči pozabite v hladilniku, preden greste na počitnice, pravo domačo mini ekološko katastrofo, je meso, ki ga ima 15 let v hladilniku Alexandre Polmard, vrhunska specialiteta. Mesar, kmet in rejec iz francoskega Saint-Mihiela se je namreč domislil posebnega načina, ki omogoča, da meso ohrani izjemno dolgo, ne da bi trpela kakovost.

Uporabljam zelo poseben postopek staranja in sem prvi mesar na svetu, ki ga izvaja.

Polmardova družina se ukvarja z govedorejo že od leta 1846, svetovno znani pa so postali leta 1990, ko je Alexandrov dedek izumil revolucionarno hibernacijo, kakor pravijo tehniki dolgotrajnega shranjevanja mesa. Sveže in užitno ga ohranijo s pomočjo hladnega zraka, ki piha nanj s hitrostjo 120 km/h pri –43 stopinjah Celzija.

Po obdelavi v posebnem laboratoriju ostane meso užitno celo desetletje, najstarejši kosi so stari tudi 15 let. Kilogram 15 let starih govejih reber stane skoraj 3000 evrov. »Uporabljam zelo poseben postopek staranja in sem prvi mesar na svetu, ki ga izvaja,« je za revijo Time povedal Polmard. »Ne bom rekel, da je moja govedina najboljša na svetu, ker je vsako meso drugačno. Je pa kot vino,« je skromen. Pri Polmardovih gojijo govedo blonde d'aquitaine, za kakovost mesa pa skrbijo že s prosto rejo, ki pri živalih zmanjša stres.

Polmardovo specialiteto je mogoče dobiti le v nekaj izbranih restavracijah po svetu in še to le, če jo gostje naročijo vnaprej. Naročilo mora biti urejeno nekaj mesecev pred postrežbo. Alexandre sam obiskuje restavracije in preverja, ali pravilno ravnajo z njegovim mesom.