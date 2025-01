Jumbo plakat, ki vas bo pustil odprtih ust: poglejte, kako je Dariji sporočil, da mu je žal (VIDEO)

V srbskem mestu Bor je zaljubljenec Mihailo izbral nenavaden način, da bi stopil v stik s svojo (verjetno nekdanjo) partnerko Darijo. Na velikem jumbo plakatu je izrazil, da jo ljubi, ter jo prosil, naj ga odblokira na priljubljeni aplikaciji Viber, in predlagal, da se pogovorita.

Video plakata, ki je hitro postal prava spletna senzacija, so uporabniki družbenih omrežij množično delili in komentirali. Nekateri so Mihailovo gesto označili za romantično, drugi pa za nekoliko nenavadno.

Več si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Čeprav ni znano, ali je Darija na zelo nazorno sporočilo že odgovorila, je Mihailova poteza znova pokazala, da prava ljubezen ne pozna meja.