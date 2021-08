Ima 11 otrok, a bi jih še 6

Prenovljena hiša, družinski avtobus

So njena največja sreča.

Nekaterim svojim otrokom je videti kot starejša sestra, a resnica je precej šokantna:je prvič rodila pri rosnih 14 letih, a ljubezni med takratnim fantom, vrstnikom, naraščaj ni omajal, temveč ju je le še bolj povezal. Pet let pozneje sta se poročila in povila še enega otroka.Kmalu zatem se je danes 36-letna Američanka zaljubila v drugega, se ločila, znova stopila pred matičarja in dahnila usodni da z leto dni starejšim, v srečnem zakonu pa se jima je rodilo devet otrok. Že 21-letna, prvi sad srednješolske ljubezni, se je že odselila in živi na svojem, preostalih deset otrok pa živi pod isto streho v New Yorku, v obnovljeni meščanski hiši z devetimi spalnicami, ki ponuja dovolj udobja za Veronico, 16-letnega, 15-letnega, 13-letno, 12-letnega, 10-letno, osemletnega, šestletno, štiriletno, triletnoin leto dni starega; podeželski dom, ki je bil v obupnem stanju, je družina kupila lani za pičlih 16 tisočakov, številna družina pa ga je s skupnimi močmi in podporo prijateljev temeljito prenovila povsem sama in zdaj živi v zavidljivem udobju. No, le Marty se je nedavno preselil v kletne prostore, da bi otrokom zagotovil še več prostora, sebi pa malce miru in tišine, se namuzne. Veronicina zgodba je pred časom osupnila javnost, sploh potem ko je mamica enajstih izjavila, da je materinska vloga njena najljubša v življenju in da si želi še šest otrok! »Maturirala sem z odličnim uspehom in se vpisala na fakulteto, potem pa sem zbolela. Zaradi pogoste odsotnosti nisem mogla študirati in pozneje tudi ne delati. Zaradi možnosti krvnih strdkov ne smem uživati hormonske kontracepcije, tako da pogosto zanosim, kar me zelo veseli. Nikoli se ne bi odpovedala svojim otrokom, pravzaprav bi jih imela še šest več!« pove in pojasnjuje, da se družina na oddihe prevaža z avtobusom, ki so ga preuredili v družinski avtodom.Živijo skromno, veseli so sicer kakšne pomoči, a je ne pričakujejo od nikogar; Marty dela, a prihodkov za tako veliko družino seveda venomer primanjkuje, zato Veronica, tudi likovna umetnica, prodaja svoje slike. »Naše je življenje zelo zabavno. Pogosto snemamo filme, trenutno so nam všeč grozljivke, in tu je obilo smeha. Marsikdo mi očita, zakaj toliko otrok, če se tako težko preživljamo, a na to se ne oziram. Od nikogar ničesar ne zahtevam, zato mirno spim,« še sklene zadovoljna mamica.