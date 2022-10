Ibrahim pri 88 letih skače s padalom kot mladenič (FOTO)

Kdo pravi, da so adrenalinska doživetja samo za mlade! Ibrahim Kalečić iz Bosne in Hercegovine dokazuje, da lahko tudi v jeseni življenja uživaš v ekstremnih športih, 88-letniku, denimo, nadvse dišijo skoki s padalom. Pa ne le občasni, Ibrahim je namreč minuli konec tedna skočil že 1487., seveda mu lahko verjamemo, da ne zadnjič.

Nosilec jugoslovanskega rekorda

»Ko skočim, se počutim odlično. Sem mentalno spočit in v dobri družbi. Nadvse uživam!« je povedal ob nedavnem padalskem tekmovanju v Bihaću. Še vedno se spomni svojega prvega skoka, bilo je pred več kot 70 leti med usposabljanjem v letalskem centru v Srbiji. Pozneje se je tudi izuril za padalskega inštruktorja in se 1963. proslavil celo z jugoslovanskim rekordom s skokom z višine kar 5500 metrov! Dosežkov je za dolg seznam, danes pa je izjemno ponosen, da je najstarejši aktivni padalec na stari celini, skakal pa bo še desetletje in si prislužil tudi vpis v Guinnessovo knjigo rekordov kot bosanski padalec, poroča Reuters.

1487. je že skočil.

Skakanje s padalom je zelo zahtevna disciplina, zato Ibrahim skrbi za svojo telesno pripravljenost. Vsak dan se med drugim 15 minut razgibava, žena pa skrbi za ustrezno prehrano. Pomemben je zadosten in kakovosten spanec, pa tudi čista vest. Nikoli ne smeš nikomur škodovati ali ga prizadeti, sicer ne boš mirno spal. Lahko te preganjajo nočne more in potem preprosto ne moreš skakati, pojasnjuje izkušeni padalec. Zdravnik mu ob vsakem pregledu prižge zeleno luč za nadaljevanje adrenalinske kariere, zakaj tudi ne bi, Ibrahim je namreč vrhunskega zdravja in počutja. Prejšnji mesec je tako med pripravami na tekmovanje v Prijedoru skočil kar 21-krat v petih dneh, brez težav, tamkajšnji klub pa ga ponosno zalaga z opremo.

Skočil je tudi z višine 5500 metrov. FOTOGRAFIJI: Dado Ruvić/Reuters

Kljub uspešni karieri si še vedno ni kupil svojega lastnega padala, ki ostaja njegova velika želja, a si ga s skromno pokojnino ne more privoščiti. Naslednja želja pa je dodatno padalo, s katerim bi lahko usposabljal mlade generacije.