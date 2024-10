Hotel za nespečneže

Hotel Mandeville v Londonu si je za poslanstvo zadal dobro spanje svojih gostov. Pri tem ni izpustil niti tistih, ki imajo kronične težave z nočnim počitkom, še več, prav te še posebno vabi, naj preizkusijo njihovo ponudbo.

Za res dobro spanje so sobe opremljene z razvpitimi vzmetnicami dux švedskega podjetja Duxiana, ki je uradni dobavitelj postelj za nogometni klub Tottenham Hotspur. Nogometaši spijo na nekaj manj kot 30.000 evrov vrednih duxicah (doma, pa tudi v hotelu Spurs Lodge, kjer bivajo med tekmami), gostje hotela pa si odpočijejo na za dobro tretjino cenejših.

Takole so videti sobe v hotelu. FOTO: Booking

Prilagajajo se teži, višini in tipu telesa.

A tehnologija je tudi pri slabih 13.000 evrov vrednih enaka: vzmetnica vsebuje posebne tuljave, kar omogoča, da se prilagaja vašemu telesu, medtem ko spite. Med vzmetmi in zgornjo plastjo so stisnjene tri ločene blazinice, ki so na voljo v mehki, srednji ali trdi različici. Prilagajajo se teži, višini in tipu telesa, tako da poravnajo hrbtenico in podpirajo spodnji del hrbta, medtem ko se ramena in boki pogrezajo.

Izpolniti je treba vprašalnik

Preden se nastanite v hotelu, izpolnite vprašalnik o svoji postavi in ​​vzorcih spanja, da vam hotelsko osebje prilagodi vzmetnico natanko v skladu z željami in potrebami. Za dobro spanje skrbijo tudi z zavesami, ki popolnoma zastrejo zunanjo svetlobo, ter s klimatsko napravo, ki jo lahko nastavite tudi na 18 stopinj Celzija – znano je namreč, da se v hladnem okolju bolje spi.

Postelje dux lahko preizkusite v številnih hotelih po vsem svetu, vključno z znamenitim Burj Al Arabom v Dubaju in The Grand Hotelom v Stockholmu. Ponuja jih tudi unikaten švedski hotel na prostem Pater Noster.