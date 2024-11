Groza, kaj se mu je zgodilo: proglasili so ga za mrtvega, pred upepelitvijo pa je kazal znake življenja

Spletna stran The Times of India poroča tragični zgodbi, ki se je odvila v indijskem mestu Jhunjhunu. Tam so zdravniki ene izmed bolnišnic 25-letnega moškega z imenom Rohitash Kumar po pomoti proglasili za mrtvega. A to dejansko še ni bil. Kumar, ki je bil gluhonem, je namreč malo pred upepelitvijo spet kazal znake življenja, a je kasneje vseeno umrl.

Ni prišel do druge bolnišnice

Kot razkriva The Times of India, so moškega po tem, ko je kazal znake življenja, hitro odpeljali nazaj v tisto bolnišnico, ta pa ga je nato napotila v drugo, do katere pa ni prišel, saj je prej umrl.

Po tragičnem dogodku so bili trije zdravniki suspendirani, še poroča omenjena spletna stran.