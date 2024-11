Futuristični stroj za umivanje

Poležavanje v kadi je čisti užitek, toda ali ne bi bilo vse skupaj še bolj udobno, če vam med sproščanjem v topli vodi ne bi bilo treba opraviti niti tistih najbolj osnovnih reči, kot sta denimo miljenje in drgnjenje?

Če bo šlo vse po sreči, vam tega tudi v resnici kmalu ne bo več treba, vsaj če si boste omislili napravo Mirai Ningen Sentakuki oziroma po slovensko stroj za umivanje ljudi iz prihodnosti. Podoben aparat je sicer znan že od leta 1970, ko ga je v Osaki na svetovni razstavi Expo predstavil japonski tehnološki velikan Sanyo Electric (zdaj Panasonic Holdings), prav po tem vzoru pa je novega ustvarilo podjetje za kadi in šobe za prhe Science. Stroj za umivanje ljudi prihodnosti bo predstavljen na razstavi Expo v Osaki aprila 2025.

Kopalnice prihodnosti bodo precej drugačne od današnjih.

Naprava za umivanje uporablja drobne zračne mehurčke.

Izvirna naprava

Izvirna naprava je uporabljala ultrazvok in sproščala plastične kroglice za masažo. Stroj prihodnosti pa uporablja majhne, mikroskopske zračne mehurčke, ki so veliko učinkovitejši pri čiščenju telesa. Opremljen je z najsodobnejšimi senzorji, ki merijo srčni utrip in druge biološke podatke uporabnika, da pravilno segrejejo vodo, ter s sistemom umetne inteligence, ki ugotovi, ali je uporabnik miren ali vznemirjen, in projicira slike na prozorni pokrov stroja, da ustvari primerno razpoloženje. Podjetje ga še ni pokazalo javnosti, povedali pa so, da je oblikovan kot pilotska kabina. Naprava se delno napolni z vročo vodo, ko se kopalec usede na sedež, pa se sprostijo mehurčki in ga umijejo.

Predsednik podjetja Jasuaki Aojama si želi, da bi napravo na prihajajočem Expu preizkusilo čim več ljudi. Ne nazadnje ga je prav prva takšna naprava, predstavljena v sedemdesetih letih, ko je bil četrtošolec, navdihnila, da je začel snovati posodobljeno verzijo. Novodobni stroj s pomočjo umetne inteligence vas, poleg tega da vas umije, tudi posuši.