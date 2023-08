Dan po poroki se je odselila: presenečeni boste, ko boste slišali, kaj je bil razlog

Američanka, ki je želela ostati anonimna, se je dan po poroki odločila, da zapusti partnerja, a ker je od bližnjih dobila mešane nasvete, se je po pomoč obrnila še na psihologinjo, ki v eni od ameriških revij bralcem pomaga rešiti takšne in drugačne težave. Kot je v pismu navedla obupana mladenka, je pred poroko partnerja prosila, naj ji torte, kot je to v navadi, ne razmaže po obrazu, kar da je bila njena edina prošnja. To se sicer res ni zgodilo, jo je pa ženin prijel za glavo ter ji obraz potisnil v torto.

Kako naj živim z nekom, ki ne upošteva mojih želja in me ne spoštuje?

»Poteza je bila načrtovana, saj je bila torta uničena, on pa je imel pripravljeno drugo. Kako naj živim z nekom, ki ne upošteva mojih želja in me ne spoštuje? Mislim, da ta želja ni bila nerazumna in povsem enostavno bi jo bilo upoštevati,« je dodala ženska, ki se je dan po poroki odselila iz skupnega doma, a so jo družinski člani prepričali, naj mu vendarle da še eno priložnost.

Imela je eno samo prošnjo. FOTO: Ryan Mcvay/Getty Images

Psihologinja se s tem ni strinjala in ji je svetovala, da je njena odločitev, da zapusti moškega, ki mu je prav malo mar za njena čustva in želje, pravilna, tisti, ki so ji svetovali, naj mu da še eno priložnost, pa da ji ne privoščijo sreče. Podobnega mnenja so bili nekateri Američankini prijatelji in mnogo spletnih uporabnikov. Eden od slednjih je celo predlagal, da bi ga morala, v primeru, da ji je obraz v torto res potisnil tako zelo grobo, policiji prijaviti za fizični napad ter vsekakor zahtevati ločitev.