Če ji uspe priti v parlament, bodo ženske dobile zastonj povečanje dojk

Politika in vpliv, ki pride z njo, mamita mnoge. V te vode bi rada zaplula nesramežljiva Rocio Pino, ki se rada pokaže na v priljubljeni platformi OnlyFans. Tam s posnetki (foto in video), mami denar od obiskovalcev (letna naročnina za spremljanje njenih objav znaša okoli 100 evrov). Zdaj pa je razkrila, da bi se rada podala v politiko.



Če Rocio uspe priti v mehiški parlament, si bodo vse, ki so bodo to želele, lahko brezplačno povečale oprsje. ​Njena kampanja poteka pod sloganom »Podari mami joške« in »Večji joški, večja samozavest«. Ali se bodo ljudje poistovetili z njo, bomo šele videli.

