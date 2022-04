Bolje pozno, kot nikoli: pri 90 bo končala osnovno šolo

Druga svetovna vojna ji je odvzela možnost dokončanja osnovne šole, toda Annunziata Murgia si je obljubila, da bo nekoč le končala prvo stopnjo izobrazbe. Italijanka je tako postala najstarejša učenka zadnjega razreda osnovne šole, a kot pravi, se pri 90 v družbi sošolk in sošolcev počuti odlično.

V življenju je veliko brala

»Po vojni si moja družina ni mogla privoščiti izobrazbe zame, šolanje je bilo namreč namenjeno samo eliti,« pripoveduje Annunziata o časih, ko je zelo mlada morala poprijeti za delo in pozabiti na izobrazbo. A za uresničitev pomembnih ciljev ni nikoli prepozno, zato se zdaj vsak dan udeležuje pouka v svojem domačem kraju v Dolianovi na Sardiniji.

16 je star najmlajši sošolec.

»Od nekdaj sem se rada učila, zato sem pouk med vojno zelo pogrešala. Morala sem delati in pomagati, da je družina preživela.« Postala je šivilja, a je v prostem času zelo veliko brala in si sama pridobila zavidljivo znanje. Najraje se je izobraževala o glasbi in zgodovini, ki ji je pomagala razumeti vojne in družbene razmere in je danes tudi njen najljubši predmet: »Doživela sem posledice prve svetovne vojne, drugo sem preživela, zato sem poznala velik del zgodovine, zapisan v knjigah.«

Annunziata Murgia je s Sardinije. FOTO: Aleh Varanishcha/Getty Images

Med njenimi sošolci so vsi tisti, ki so zaradi različnih življenjskih okoliščin morali opustiti osnovno šolanje, jasno pa je Annunziata daleč najstarejša; najmlajši sošolec šteje 16 let, preostali so stari okoli 40. Razen 90-letnice bodo vsi nadaljevali izobrazbo v srednji šoli, a Annunziata ne obžaluje, da bo šolanje do poletja že končala. Dosegla bo zastavljeni cilj, kar jo osrečuje, priznava pa, da pot ni bila vedno enostavna. Nagaja ji sluh, nedavno je padla in se poškodovala, zato je bila nekaj dni odsotna od pouka, a učiteljica jo pohvali, da ves čas sodeluje pri pouku in spremlja snov brez težav. Med šolanjem pa ni pridobila le znanja, ampak tudi številne prijatelje, ki jo sploh v večernih urah odgovorno pospremijo domov.

Izučila se je za šiviljo.

»Vsi sošolci in sošolke so mi pravzaprav kot vnuki in vnukinje, dobila sem še eno družino,« je zadovoljna in ganjena Annunziata, ki se že vneto pripravlja na junijske izpite.