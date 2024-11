Bitja s štirimi prsti in leteči krogi: 300 NLP-jev na leto in vlada, ki molči

Bonnybridge, vas v osrčju tako imenovanega Falkirkovega trikotnika na Škotskem, velja za pravo središče opažanj NLP-jev, z okoli 300 nenavadnimi dogodki na leto. Čeprav ni tako znana kot ameriška Area 51 ali Roswell, jo imenujejo kar škotski Roswell ali Bermudski trikotnik zaradi številnih zgodb o ugrabitvah nezemljanov in skrivnostnih plovilih cigaraste oblike na nebu.

Tamkajšnje nenavadno dogajanje je vzbudilo pozornost tako javnosti kot tudi oblasti. Lokalni svetnik Billy Buchanan in raziskovalec paranormalnih pojavov Malcolm Robinson sta že štirikrat obiskala britanske premierje – Johna Majorja, Tonyja Blaira, Gordona Browna in Rishija Sunaka – ter zahtevala preiskavo. Robinson, ki že 45 let raziskuje neznane leteče predmete, je prepričan: »Nekje nad našim planetom se srečujemo z inteligenco, ki ni človeška.«

Izginuli čas in nenavadna bitja: primer incidenta A70

Leta 1992 sta Garry Wood in Colin Wright, prijatelja iz Edinburga, na poti v Tarbrax doživela nenavadno srečanje. Ob približno 22. uri sta opazila velik črn objekt brez luči, ki je lebdel nad cesto. Plovilo je bilo 30 metrov široko, okroglo na dnu, razdeljeno na tri dele. Nenadoma sta omedlela, ko sta se prebudila, je bil njun avto obrnjen v napačno smer, vmes pa je minila ena ura.

Kasneje sta odkrila skrivnostne brazgotine na svojih telesih, ki jih prej nista imela, njuni zgodbi pa niso verjeli ne sorodniki ne sodelavci. S pomočjo hipnoze, ki jo je predlagal Malcolm Robinson, sta se spomnila podrobnosti.

Policisti so na kraju dogodka našli nenavadne odtise v zemlji in incident obravnavali kot napad neznanega storilca. FOTO: Jacob Wackerhausen Getty Images

Garry je opisal srečanje s 180 cm visokim bitjem s štirimi dolgimi prsti, dolgim vratom in velikimi temnimi očmi: »Bolečina je bila neznosna, kot električni šok. Nato sem se znašel v sobi, kjer so se okrog mene gibala majhna bitja, nekaj pa so počela z mojim telesom.«

Incident je prišel tudi v dosjeje britanskega ministrstva za obrambo (MoD), kjer je bil zabeležen kot »nepojasnjen zračni pojav«. Kljub temu uradne preiskave ni bilo.

Skrivnostni primer Boba Taylorja

Še ena odmevna zgodba je pripoved veterana iz druge svetovne vojne Boba Taylorja, ki je med iskanjem izgubljene živine v gozdu Dechmont Law naletel na nenavaden leteči kupolast objekt.

Kovinska krogla s hrapavo površino je, lebdeča nad tlemi, spuščala manjše krogle, ki so se kotalile proti njemu in ga vlekle proti plovilu. Po dogodku se je Bob znova ovedel sredi gozda z raztrganimi hlačami, nezmožen voziti, in se peš odpravil domov.

Policisti so na kraju dogodka našli nenavadne odtise v zemlji in incident obravnavali kot napad neznanega storilca.

Zahteve po odgovoru ostajajo neizpolnjene

Kljub prizadevanjem raziskovalcev in lokalnih skupnosti britanska vlada trdi, da dogodki ne predstavljajo grožnje nacionalni varnosti in zato ne upravičujejo preiskave.

Malcolm Robinson in drugi entuziasti pa vztrajajo pri razkritju resnice: »Pripravljeni smo predati svoje arhive in fotografije, vendar ne pričakujemo sprememb. Preveč so zakoreninjeni v svojem prepričanju.«

Bonnybridge tako ostaja eno od svetovnih središč skrivnostnih srečanj z neznanim, kjer se prepletajo osebne zgodbe, ugibanja in želja po odgovorih.