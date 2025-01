30-urna erekcija: moški prejel 47.000 evrov odškodnine za zdravniško napako

36-letni moški iz španske Albaide je prejel 47.000 evrov odškodnine, potem ko so zdravniki zaradi zamude pri zdravljenju zapletli postopek za odpravo dolgotrajne erekcije, znane kot priapizem. Njegova žena je prejela dodatnih 4.600 evrov, saj je bolnišnica priznala malomarnost.

Moški se je sprva obrnil na lokalni zdravstveni center, potem ko njegova erekcija ni popustila že več kot 30 ur. Priapizem je stanje, pri katerem penis ostane dlje časa otrdel brez spolne vzburjenosti, kar lahko povzroči trajne poškodbe tkiva, če se ne zdravi hitro.

Posledice so hude

Zdravniki so ga napotili v večjo bolnišnico, kjer pa so zdravljenje odlašali. Po 20 urah brez izboljšanja je bil moški skupaj z ženo ponovno prisiljen poiskati pomoč. Šele po večkratnih pritožbah so ga premestili v drugo bolnišnico, kjer so mu s postopkom odvajanja krvi iz penisa znižali tveganje za nadaljnje zaplete.

Kasneje je bil operiran, da bi mu vstavili penilno protezo – medicinski pripomoček za zdravljenje erektilne disfunkcije. A zaradi nepravilne namestitve je proteza prišla ven, kar je zahtevalo dodatno operacijo. Kot posledica dolgotrajnega in neustreznega zdravljenja ima zdaj moški trajno erektilno disfunkcijo, izgubo občutka in bolečine v desni roki ter levi nogi.

Pravica po štirih letih

Po štiriletnem pravnem boju je regionalna vlada v Valencii priznala napako in mu dodelila odškodnino. Sodni izvedenci so ugotovili, da je bil priapizem obravnavan prepozno, kar je povzročilo trajne posledice.

Priapizem je dolgotrajna in boleča erekcija, ki ni povezana s spolno vzburjenostjo. Če ni pravočasno zdravljen, lahko povzroči trajne poškodbe penisa. Stanje pogosto prizadene osebe s srpastocelično anemijo, lahko pa ga sprožijo tudi:

zdravila za redčenje krvi, kot je varfarin,

nekateri antidepresivi,

droge, kot sta kokain in kanabis,

zdravila za erektilno disfunkcijo,

visok krvni tlak ali druge krvne motnje, kot sta levkemija in talasemija.

Če erekcija traja dlje kot tri do štiri ure, je nujno poiskati zdravniško pomoč.

Zdravniki svetujejo, da poskusite z vajami, kot so počepi ali nežna hoja, topla kopel in veliko tekočine. A opozarjajo, da se izogibate hlajenju z ledom, spolnim odnosom ali masturbaciji, saj to lahko stanje poslabša.