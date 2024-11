24-letnica: »S pornografskimi vsebinami sem zaslužila 100 tisočakov letno, a to mi je uničilo življenje«

Sydney Ruiz, zdaj stara 24 let, je pred petimi leti začela objavljati eksplicitne vsebine na platformi za odrasle, kjer je med top 1 % ustvarjalk zaslužila 100.000 dolarjev (okoli 90 tisoč evrov) na leto. Kljub visokim prihodkom pa pravi, da ji je platforma popolnoma uničila samozavest in zaupanje v moške.

Sydney, ki prihaja iz Dallasa v Teksasu, je povedala, da se je za vstop v svet pornografije odločila zaradi »hitrega zaslužka« – že v prvem mesecu je zaslužila pet tisočakov. Kmalu se je povzpela med top ustvarjalke, kar ji je prineslo že omenjen letni zaslužek. Kljub temu pa so ji grobi komentarji in grožnje, vključno s smrtnimi, močno načeli duševno zdravje.

Boji se moških

»V tem obdobju sem bila zelo obremenjena s svojim videzom in samozavestjo,« pravi Sydney. Povedala je, da platforma lahko zelo negativno vpliva na mlada dekleta, ki šele vstopajo v industrijo. »Če tega nikoli ne bi počela, bi imela več samozavesti in se ne bi tako bala moških.«

Sydney je že od 18. leta delala v industriji odraslih vsebin, preden je leta 2019 prestopila na OnlyFans. Njena nosečnost leta 2020 je dodatno izpostavila negativno plat njene kariere – moški so seksualizirali njeno nosečnost in jo nagovarjali k dojenju zanje.

Ne obsoja žensk, ki to počnejo

Leta 2021 se je odločila zapustiti OnlyFans. »Platforma je postala preveč nasičena, ženske so bile pripravljene narediti vse več za pozornost, jaz pa sem imela meje,« pravi. »Sovražila sem to, da so me videli kot objekt.«

Danes pravi, da je zelo previdna v odnosih z moškimi, saj ji je izkušnja strla zaupanje v nasprotni spol. Dodaja: »Ne kritiziram žensk, ki še vedno delajo v tej industriji, a jaz tega preprosto nisem več mogla.«