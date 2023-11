11.500 evrov za pogreb v vesolju

Pogrebi v vesolju postajajo vedno bolj priljubljeni, za podjetja pa uspešna tržna niša, zato je ponudnikov na trgu vedno več. Razlogi za odločanje za tak način slovesa so različni, 86-letni Ken Ohm iz Kansasa si ga je omislil predvsem zato, da bi naokrog raztrosil čim več svojih genov. Upa namreč, da bodo vesoljci nekoč našli njegov dedni material in ga množično klonirali. Da bi uresničil svoje sanje, je podjetju Celestis, ki izvaja vesoljske pogrebe, odštel skoraj 11.500 evrov. Za to vsoto bodo njegove posmrtne ostanke odpeljali na Luno.

Kenova ljubezen do vesolja se je začela v mladih letih. Sanjaril je, da bo postal astronavt, vendar ga je Nasa zavrnila zaradi njegove višine, 182 cm meri.

Podjetje Celestis obstaja od leta 1994 in je specializirano za posmrtne raztrose pepela v vesolju. Do danes so v vesolje raztrosili ostanke ljudi 35 različnih narodnosti, med pokojniki pa je bil tudi igralec James Doohan, ki je v znanstvenofantastični uspešnici Zvezdne steze igral komandanta Scotta Montgomeryja. Ponujajo več vrst pogrebov: pepel lahko v vesolje peljete le na izlet, nato pa ga pokopljete na Zemlji, lahko ga pošljete v orbito, na Luno ali globlje. Prva možnost je najcenejša in jo izvedejo že za dobrih 2200 evrov, slednja, ki jo je izbral Ken, pa najdražja.

In kako poteka pogreb? Kapsula s kremiranimi ostanki potuje z raketo UP Aerospace SpaceLoft XL rocket. Stroške vzleta deloma pokriva Nasa, ki raketo uporablja za poskuse delovanja mikrogravitacije in preizkuse različnih vesoljskih tehnologij. Ko bodo Kena poslali v vesolje, bodo polet rakete z njegovim DNK lahko spremljali družinski člani in prijatelji, še prej pa jim bo Celestis pripravil pogreb in kosilo.