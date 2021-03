Z zeljem do mercedesa

Oktobra 1991 so se Slovenske novice začudile in objavile »nadvse presenetljivo« novico, da »se dogaja čudo prečudno, saj imamo že tri dni tolar, pa še nobene devalvacije«.No, se je pa na uredništvo Slovenskih novic obrnil kmet iz Spodnje Savinjske doline, ki je hotel ostati anonimen – to se dogaja tudi zdaj, le s to razliko, da anonimneži v glavnem opozarjajo na nečednosti v javnem sektorju, ker pa se bojijo za lastno glavo, zaprosijo za anonimnost. Omenjeni kmet iz Spodnje Savinjske doline pa je bil nesrečen, saj ni vedel, komu bi prodal pridelek glavnatega zelja.»Lani,« je povedal, »je bilo mogoče na hektaru zemljišč s tem pridelkom zaslužiti za mercedesa, glavni kupec pa je bila vojska. Zdaj te ni več, a ostale so zeljnate glave,« je še dejal.