Stara cerkev v Dražgošah

Cerkev v Dražgošah je prvič omenjena leta 1535, nekdanja cerkev sv. Lucije pa je nastala med letoma 1642–1647, nad vasjo Pri Cerkvi. Opremljena je bila s štirimi zlatimi oltarji, ki spadajo v sam vrh rezbarske umetnosti. Med drugo svetovno vojno so bile Dražgoše porušene in tudi od cerkve je ostal kup kamenja.Muzejsko društvo iz Škofje Loke je dalo oltarje prepeljati v Škofjo Loko. Od notranje opreme so ostale še orgle, ki so danes v cerkvi v Železnikih.Poleg božjega hrama so bili tudi pokopališče, župnišče, mežnarija, ena kmetija, pozneje pa še šola in prosvetni dom. Razvaline so bile nekaj časa nedotaknjene. Leta 1992 pa je župnikpodal pobudo, da bi se uredil pomnik v spomin na staro cerkev. Po grobem čiščenju se je pokazalo, da je tlak ohranjen skoraj v celoti, zidovje pa zelo slabo. Ker je bil glavni oltar v celoti porušen, so na novo pozidali podstavek, na vrh pa položili betonsko oltarno ploščo.Leta 1993 so nad zidovi, kjer je bila zakristija in kjer je stal zvonik, naredili streho, pokrito s škriljem, pod njo pa so ostanki iz stare cerkve. Na razvalinah je nastal spominski park. Novinarji Slovenskih novic so pisali tudi o tem.