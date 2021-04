Stali so proizvodnja, trgovina, promet

Osamosvojitvenega leta se je tudi Albanija, kjer je ljudstvo obubožalo, začela otepati 50 let trajajočega komunizma. Junija smo v Slovenskih novicah zapisali, da v Albaniji po vsesplošnih stavkah stoji vse; gospodarstvo, proizvodnja, trgovina in promet.

Boni, ki so jih razdeljevali prebivalstvu in s katerimi si denimo lahko dobil liter jedilnega olja na mesec, so bili brez pomena, saj olja, moke, sladkorja, celo soli, preprosto ni bilo. Črni trg je cvetel, le tako so ljudje za silo preživeli. Pretila je vsesplošna lakota.

Zato je tistega junija ljudstvo v Tirani in po celotni državi z odprtimi rokami pričakovalo prihod ameriškega državnega sekretarja Jamesa Bakerja, ki naj bi odrešil ljudstvo. Pričakovali so ga kot boga, ki bo v prvi fazi poslal pomoč v hrani, ki bo vsaj za silo ublažila težave. Neko ulico v Tirani pa so že poimenovali po ameriškem predsedniku Georgeu Bushu.

