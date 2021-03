Slovenski kunec iz Brežic

V Slovenskih novicah je bila od prve številke stran, namenjena modi, nasvetom in različnim zanimivostim. Ob rojstvu časnika so jo v uredništvu poimenovali Danes za jutri. In 10. decembra 1991 je bila na njej objavljena modna zapoved, da mora biti modna zima v medenih barvah, kar je v prevodu pomenilo, da moda zapoveduje plašče toplih barv, predvsem pa barve medu.Bila pa je objavljena tudi zanimivost iz Brežic. »Brežiško društvo gojiteljev malih živali je svojo desetletnico delovanja proslavilo z bogato razstavo, na kateri je sodelovalo 30 gojiteljev iz Dolenjske in Posavja. Društvu predseduje veterinar, ki je sicer znan po tem, da je vzgojil novo pasmo – slovenskega kunca,« je bilo zapisano na 15. strani Slovenskih novic, z datumom izdaje 10. december 1991, ko je bilo za izvod treba odšteti 20 tolarjev ali 2,60 DEM oz. nemških mark.