Ribiči se preštevajo

Poročevalec Slovenskih novic, žal pokojni Iztok Umer, je konec maja 1991 zapisal: »Z opremljenostjo in tehnologijo ulova so slovenski ribiči že presegli tisti maksimum, ki bi dovoljeval gospodarno ribarjenje in ne bi ogrožal naravnega ravnovesja v slovenskem koščku morja. Ravno zaradi tega se je že razvnela tiha vojna med 'velikimi' in 'malimi' ribiči, med tistimi, ki ribarijo s povlečenimi mrežami, in tistimi, ki v morje puščajo stoječe mreže. 'Slovenski ribiči razpolagajo s toliko mrežami, da bi zagotovo lahko z njimi nekajkrat opasali naš del morja,' je prepričan Andrej Avčin s portoroške postaje Inštituta za biologijo ljubljanske univerze.« V prispevku so Novice napovedale, da bo »kmalu kar nekaj slovenskih ribičev ostalo brez dela«.

