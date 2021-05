Poginile ribe, država pa nič

Prav na današnji dan pred 16 leti so v Vanganelskem jezeru poginile ribe. Članom Ribiške družine Koper je uspelo uloviti in dvigniti iz jezera kar 250 kilogramov.O poginu so takoj obvestili pristojne službe, katerih predstavniki so prišli na kraj zločina in, tako kot že mnogokrat do zdaj, le poizvedovali, popisali zadeve, a v isti sapi ribičem povedali, da niso pristojni, da bi ribe poslali na analizo v laboratorij. Tam bi namreč zlahka ugotovili, kaj je v jezeru, ki ga napajata dva hudourniška potoka, eden iz čenturske, drugi z marežganske smeri.Ker je lastnica jezera država, bi morala prav ona poskrbeti za to, da bi se incident raziskal, Tako pa je ostalo pri tem, da so ribiči ugibali, kaj se je zgodilo. Iz enega od pritokov je v jezero najverjetneje priplaval kakšen strup, odvrženo škropivo ali večja količina umetnega gnojila, je takrat zapisal naš sodelavec.