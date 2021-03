Maxi in Nama v vojni

Spor med trgovcema Namo in Maxijem v Ljubljani je bil pravšnja tema za Slovenske novice. Kot so izvedeli novinarji tistega oktobra 1991, sta namreč Nama in Maxi izkopala bojno sekiro. Jedro spora pa je bilo v sobotnem dežurstvu Name in podobni odločitvi Maxija.



Nama je imela namreč v novembru dežurstvo po sklepu blagovničarjev Ljubljane, Maxi pa bi tudi rad kaj zaslužil s prodajo. »Kot nam je uspelo izvedeti, naj bi po novem letu imeli ob sobotah odprte trgovine samo 5 ur. Spet baje zaradi nelojalne konkurence. Večina Ljubljančanov in tudi tistih, ki prav ob sobotah radi pridejo v Ljubljano iz drugih slovenskih krajev, bo to odločitev težko sprejela. Posebno še, ker se baje predlaga, da bi bile vse trgovine ob nedeljah zaprte.



Z neverjetnim številom nedelovnih prazničnih dni v naši deželi se torej obeta, da bomo smeli v trgovino manjkrat kot do zdaj. In to vse zaradi nelojalne konkurence!« so zapisale Slovenske novice.

