Ko sta se na sodišču znašla Jonas in Domicelj

Avtorske pravice so bile – in so še kar – venomer na preizkusu. Zlorab ne zmanjka, številni avtorji pa si jih razlagajo malce po svoje. Sporov zaradi avtorskih pravic pa nikoli ni zmanjkalo. Zagotovo je bil eden bolj odmevnih primer oddaje Brez zavor oz. Brez zapor, ki si jo je omislil Jonas Žnidaršič. Ta je namreč imel neko zabavno oddajo na nacionalki v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, potem pa se je z nacionalne preselil na konkurenčno komercialno televizijo, kjer je dobil svojo oddajo Brez zavor. Ime ni bilo všeč Tomažu Domicelju, ki je leta 1985 izdal album s prav takim imenom, zato je proti Pro Plusu sprožil tožbo, sodišče pa je izdalo začasno odredbo o prepovedi uporabe imena Brez zavor, zato se je oddaja preimenovala v Brez zapor. Sodni spor se je po sedmih letih končal v korist toženca, Pro Plusa, Domicelj pa je na veliko in na glas razlagal, da je moralni zmagovalec v tem sporu bil vseeno on, saj je le dosegel preimenovanje oddaje. In dosmrtno roganje Jonasa Ž.

